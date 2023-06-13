В Киеве появится более 200 наземных укрытий

Главное: В Киеве решили установить около 250 наземных укрытий. Сейчас выбирают подходящие места.

Детали: В Киеве планируется установить около 250 модульных наземных укрытий. Столица потратит на это 300 млн гривен. Об этом сообщил мэр Киева Виталийя Кличко.

«В течение 3-5 дней Департамент муниципальной безопасности КГГА совместно с Главным управлением ГСЧС Украины в Киеве и главами районных администраций столицы должны определиться с количеством необходимых для города модульных наземных укрытий и местами их установки», — написал он.

По его словам, такое решение было принято сегодня на заседании Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Кличко сообщил, что сейчас речь идет о приобретении и установке 200-250 модульных бетонных укрытий. На это столица выделит 300 млн гривен.

Мэр города добавил, что руководители районов также должны предоставить данные о необходимости установки таких модулей на территориях школ и детских садов, где отсутствуют подземные укрытия.

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