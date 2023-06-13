В Кривом Роге горняки были заблокированы в шахтах из-за ракетного удара

Главное: Во время обстрела Кривого Рога повреждено здание ТЭЦ. Были обесточены три шахты с людьми.

Детали: Из-за ракетных обстрелов россиян в Кривом Роге было повреждено здание ТЭЦ, обесточены три шахты, в которых были заблокированы люди. Позже шахтеры были спасены. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Как отмечается в сообщении, ночью враг нанес ракетно-дроновый удар по территории страны. В результате обстрела повреждения и отключения магистральных сетей в Днепропетровской области, без света осталось более 9 тысяч человек.

«В Кривом Роге без питания остались три шахты, в которых было заблокировано несколько десятков человек. Позже шахтеры были спасены», — говорится в сообщении.

Взрывной волной также повреждено здание Криворожской ТЭЦ. К утру часть абонентов энергетики уже смогли заживить — в области без света остаются 6 тысяч абонентов, добавили в пресс-службе.

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