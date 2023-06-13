Ряд важных решений по состоянию укрытий приняли в Киеве

Главное: В Киеве приняли важное решение о состоянии укрытий. В частности, планируется выделить дополнительные средства на обустройство хранилищ и снять с учета непригодные помещения.

Детали: В Киеве приняли ряд решений по состоянию укрытий. Об этом сообщает КГВА.

С 3 по 10 июня комиссия проверила состояние содержания и готовности защитных сооружений гражданской защиты Киева. По результатам работы установлено, что более трети из них — непригодны, а пригодны без замечаний только шестая часть. При этом свободный доступ имеется к 2/3 укрытий.

Общие причины негодности укрытий: аварийное состояние или несоответствие техническим требованиям, неудовлетворительное санитарное состояние, подтопление, сырость, грибок на стенах, отсутствие освещения, неудовлетворительное электрооборудование, незащищенность должным образом окон цокольных помещений и т.д.

После проверки определили пути решения ряда проблем, подготовили предложения и задачи.

В частности, департаментам и управлению города, районным администрациям поставлены задачи:

— обеспечить постоянный доступ к укрытиям с возможностью установки на входной двери автоматической системы открывания с подключением к системе оповещения;

— выделить дополнительные средства на обустройство и содержание укрытий;

— принять решение о снятии с учета и карты непригодных укрытий;

— рассмотреть вопрос о возможности привлечения подразделений и учреждений охранной деятельности для обеспечения публичного порядка в укрытиях учебных заведений и здравоохранения во время воздушной тревоги;

— создать комиссии для выявления дополнительного фонда укрытий, с возможностью возврата к использованию по назначению в качестве укрытий объектов, которые были переданы в аренду и имели статус защитных сооружений с возвратом на учет и доведением до населения;

— совместно с ГСЧС проработать возможность установки монтажных железобетонных укрытий в первую очередь в густозаселенном частном секторе и микрорайонах города;

— в кратчайшие сроки устранить недостатки по содержанию укрытий с выделением необходимых средств для ремонта, доукомплектования необходимым имуществом.

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