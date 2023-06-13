Германия передаст Украине еще больше «Леопардов»

Главное: Борис Писториус заявил, что ФРГ продолжит поставлять Украине больше отремонтированных танков Leopard 1A5 с июля и в дальнейшем. И к концу года их будет предоставлено более 100.

Детали: Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что страна планирует нарастить поставки отремонтированных танков Leopard 1 для нужд Украины. Об этом он сказал в эфире RTL Direkt.

«Мы не сможем заменить каждый танк, который сейчас выходит из строя. Но мы продолжим поставлять больше отремонтированных танков Leopard 1A5 с июля и далее. И до конца года их будет более 100», — отметил он.

По словам Писториуса, на войне гибнут люди, уничтожается оружие. Поэтому поддержка Украины очень важна.

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