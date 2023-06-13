Крым не будет получать воду по Крымскому каналу минимум год

Главное: В Крым водоснабжения не происходит, потому что в Каховском хранилище уже намного ниже уровень воды, чем нужно, чтобы идти по Крымскому каналу. Вода по этому каналу не будет поступать на полуостров как минимум год.

Детали: После уничтожения Каховского водохранилища вода по Северокрымскому каналу на Крымский полуостров не будет поступать как минимум год. Об этом в эфире Радио Свобода сообщил генеральный директор Укргидроэнерго Игорь Сирота.

«В Крым водоснабжения не происходит, потому что в Каховском хранилище уже намного ниже уровень воды, чем нужно, чтобы идти по Крымскому каналу. Поэтому, скорее всего, минимум год вода в Крым не будет поступать. При деоккупации мы тоже не сможем их обеспечить на первых порах водой», — сообщил Сирота.

При этом, подчеркнул гендиректор, от нехватки воды будут страдать Днепропетровская, Запорожская, Херсонская и Николаевская области.

В тему: В Крыму возникли серьезные проблемы с водой.