Пентагон заменит Украине поврежденную при контрнаступлении технику

Главное: Пентагон поставит Украине новую бронетехнику взамен поврежденной при контрнаступлении. Помощь также включает боеприпасы для передовых зенитно-ракетных систем (NASAMS), а также дополнительные ракеты для украинских высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS).

Детали: Соединенные Штаты предоставят Украине дополнительную военную помощь на сумму до 325 млн долларов. Пакет будет включать бронемашины Stryker и Bradley, которые могут заменить поврежденные в ходе начавшегося контрнаступления. Об этом сообщает «Голос Америки».

Чиновники Пентагона заявили, что помощь также включает боеприпасы для передовых зенитно-ракетных систем (NASAMS), а также дополнительные ракеты для украинских высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS).

Объявление о помощи прозвучало на фоне сообщений о том, что за последние дни Украина потеряла более дюжины боевых машин пехоты Bradley, что подчеркивает военные затраты на текущее контрнаступление.

«Эти топовые системы, какими бы хорошими они ни были, уязвимы и нуждаются в замене, и это напоминание о том, что это обеспечение безопасности не является одноразовым. Это должно продолжаться в долгосрочной перспективе», — сказал Брэдли Боуман, старший директор Центра военной и политической мощи вашингтонского Фонда защиты демократий.

Этот пакет помощи станет 40-м санкционированным президентом США сокращением военной техники из запасов Министерства обороны после вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

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