Украина наладила производство беспилотников, превосходящих иранские «мопеды» и по дальности, и по мощности

Главное: Украина уже производит более мощные БпЛА, мощнее, чем «Шахеды». Им характерна большая дальность применения и большой заряд взрывчатки, заверил Юрий Игнат.

Детали: Украина наращивает производство ударных беспилотников, имеющих большую дальность и мощный взрывной заряд. Об этом сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона во вторник, 13 июня.

«Украина не сидит, сложа руки. У нас тоже мощности работают на высоком уровне, имею в виду предприятия, которые могут сейчас производить ударные беспилотники. Нам помогут партнеры с этим вооружением, мы тоже будем наращивать в этом направлении ударные БпЛА», — сказал он, комментируя информацию о строительстве россиянами завода по производству иранских Шахедов.

По его словам, Украина уже производит более мощные БпЛА, имеющие большую дальность применения и большой заряд взрывчатки. В то же время необходимо усиливать и средства противодействия дронам.

«Средства противодействия тоже нужно развивать — стрелковые средства, ракетные, средства РЭБ, которые могут влиять на деятельность этих летательных аппаратов», — отметил Игнат.

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