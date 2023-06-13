На побережье Азовского моря поражена база оккупантов

Главное: Накануне по базе отдыха «Солнечная» в оккупированном Приморске был нанесен удар. Там находились российские военные, которых в итоге эвакуировали медики.

Детали: Во временно оккупированном Приморске был нанесен удар по оккупантам, которые находились на одной из баз отдыха. Об этом сообщает Telegram-канал мэра Мелитополя Ивана Федорова.

По его словам, удар был нанесен по базе отдыха «Солнечная» в понедельник, 12 июня. В результате обстрела россияне скрывались с места базирования, а некоторых из них пришлось эвакуировать медикам.

«Кто-то из оккупантов убегал дальше, чем видел, других вывозили уже на «скорых, а кого-то не успели разобрать из-под завалов», — написал Федоров.

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