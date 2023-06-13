В Никополе возникли проблемы с замером уровня воды

Главное: Замер уровня воды приостановлен в Никополе. Причина – заиление датчиков.

Детали: В Никополе (Днепропетровская область) возникли серьезные проблемы. В «Укргидроэнерго» сообщили, что эксперты Гидрометцентра временно приостановили замеры уровней воды из-за заиления установленных ниже датчиков.

Сейчас специалисты ищут другие способы проведения замеров.

Информируется: «Из-за резкого снижения уровня воды в нижнем водохранилище Днепровской ГЭС гидроагрегаты станции работают с ограничениями. ГЭС продолжает аккумулировать воду в верхних водохранилищах Днепра. Это необходимо для летних экологических попусков».

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