Уровень воды возле Херсона продолжает снижаться

Главное: Уровень воды в реке Днепр возле Херсона снова снизился. На 27 сантиметров за сутки.

Детали: Возле Херсона в Днепре продолжает снижаться уровень воды. О ситуации на вторник, 13 июня, сообщил местной областной военной администрации Александр Прокудин.

Информируется: «Сохраняется тенденция на спад уровня воды. По состоянию на утро средний уровень подтопления составляет 270 сантиметров».

По его словам, это на 27 сантиметров меньше, чем было накануне.

Сообщается, что на правобережье подтопленными остаются 3,6 тысяч домов в 31 населенном пункте.

Отмечается, что за прошедшие сутки вода отошла от двухсот жилых домов.

В то же время, число пропавших без вести составляет 42 человека.

Кроме этого говорится: «К сожалению, у нас есть погибшие: вчера в Херсоне обнаружили тела двух утопленников – неизвестной женщины и 50-летнего мужчины. Сейчас известно о 10 погибших из-за подрыва Каховской ГЭС, еще 20 получили ранения».

Чиновник сказал, что в спасательной операции задействовано 1660 человек, уже эвакуировано из подтопленных населенных пунктов 2757 человек, в том числе 263 ребенка и 77 маломобильных граждан.

Добавляется: «Их расселили во временных пунктах эвакуации или вывезли в другие регионы, которые радушно встречают херсонцев. Главное, что эти люди теперь в безопасности и обеспечены всем необходимым».

Резюмируется: «На остающемся под российской оккупацией левом берегу Днепра ситуация по-прежнему остается чрезвычайно критичной. Под водой 17 населенных пунктов и ни в одном из них Россия не спешит спасать людей, которые из-за них оказались в смертельной опасности. Мы же делаем все возможное, чтобы спасти наших людей оттуда. Сейчас из Левобережья удалось вывезти 133 человека».

В тему: Количество погибших в результате подрыва Каховской ГЭС снова выросло.