ВСУ всего за неделю освободили семь населенных пунктов

Главное: Силы обороны Украины за неделю продвинулись на 6,5 км и взяли под контроль 90 кв. км территорий. Освобождены семь населенных пунктов.

Детали: За прошедшую неделю в ходе ведения наступательной операции в Донецком и Таврическом операционных районах ВСУ освободили семь населенных пунктов. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram 12 июня.

По ее словам, продвижение войск наступательной группировки составило 6,5 км. Площадь территории взятой под контроль составила 90 кв. км.

От российских захватчиков освобождены семь населенных пунктов: Лобковое, Левадное, Новодаровка, Нескучное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное.

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