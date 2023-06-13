Удар по Кривому Рогу: число жертв растет

Главное: В Кривом Роге в результате ракетного удара погибли уже шесть человек. Идет ликвидация последствий.
Детали: В Кривом Роге продолжается ликвидация последствий ракетного удара России. Увы, растет число жертв.
Так, глава Криворожской ГВА Александр Вилкул сообщил, что погибли уже минимум шесть человек.
Он отметил: «Спасательная операция продолжается».
Сейчас на месте «прилета» до сих пор ищут людей, которые могут находиться под завалами.
Уточняется, что всего на город летели шесть ракет, было пять попаданий.
В тему: Удар по Кривому Рогу привел к человеческим жертвам.