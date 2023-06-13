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Новости > Удар по Кривому Рогу: число жертв растет

Удар по Кривому Рогу: число жертв растет

Александр Панько
13.06.23 10:10
147
Удар по Кривому Рогу: число жертв растет

Главное: В Кривом Роге в результате ракетного удара погибли уже шесть человек. Идет ликвидация последствий.

Детали: В Кривом Роге продолжается ликвидация последствий ракетного удара России. Увы, растет число жертв.

Так, глава Криворожской ГВА Александр Вилкул сообщил, что погибли уже минимум шесть человек.

Он отметил: «Спасательная операция продолжается».

Сейчас на месте «прилета» до сих пор ищут людей, которые могут находиться под завалами.

Уточняется, что всего на город летели шесть ракет, было пять попаданий.

В тему: Удар по Кривому Рогу привел к человеческим жертвам.

Тэги: общество, Россия, война, Кривой Рог, регионы, новости Украины

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