Удар по Кривому Рогу: число жертв растет

Главное: В Кривом Роге в результате ракетного удара погибли уже шесть человек. Идет ликвидация последствий.

Детали: В Кривом Роге продолжается ликвидация последствий ракетного удара России. Увы, растет число жертв.

Так, глава Криворожской ГВА Александр Вилкул сообщил, что погибли уже минимум шесть человек.

Он отметил: «Спасательная операция продолжается».

Сейчас на месте «прилета» до сих пор ищут людей, которые могут находиться под завалами.

Уточняется, что всего на город летели шесть ракет, было пять попаданий.

В тему: Удар по Кривому Рогу привел к человеческим жертвам.