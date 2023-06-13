На Украину надвигается адская жара

Главное: Погода в Украине меняется. Ожидается жара.

Детали: В ближайшие дни в Украине значительно потеплеет, ожидается жара до плюс 30 градусов. Об этом говорят в Гидрометцентре.

По стране будет преобладать более спокойный характер погоды.

Синоптики говорят, что местами ожидаются кратковременные дожди, на западе осадки будут более интенсивными.

При этом температура воздуха начнет повышаться уже со среды, 14 июня.

В ближайшие двое суток в большинстве областей ожидаются кратковременные дожди и грозы, лишь на севере, в четверг и на юге страны без осадков. Температура ночью будет плюс 12-18, а днем 20-28 тепла.

Отмечается, что в пятницу в западных, местами в Житомирской, Винницкой и Одесской областях прогнозируются кратковременные дожди и грозы, на остальной территории преимущественно без осадков. Температура ночью ожидается 11-17 тепла, на юге до плюс 20, днем прогреется до 24-30 градусов, а в западных областях будет 20-26 тепла.

Что касается Киева, то в ближайшие сутки в городе прогнозируется сухая погода и постепенное повышение температуры. Потеплеет до плюс 27 градусов.

В тему: В ближайшие дни погода продолжит ввергать украинцев в уныние.