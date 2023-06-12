Мертвых дельфинов выбросило на побережье около Керчи

Главное: У Керчи на побережье выбросило мертвых дельфинов. Млекопитающих находили вблизи сел Георгиевка и Заветное.

Детали: На побережье у оккупированной Керчи (Крым) выбросило мертвых дельфинов. Об этом сообщил Телеграмм-канал Крымский ветер.

Мертвых млекопитающих находили вблизи сел Георгиевка и Заветное.

Отмечается, что за год войны из-за милитаризации Черного моря (мины, военные субмарины РФ, обстрелы) погибли 50 тысяч дельфинов.

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