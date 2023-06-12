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Новости > Гладиатор 2: во время съемок фильма пострадали несколько человек

Гладиатор 2: во время съемок фильма пострадали несколько человек

Агата Кловская
11.06.23 22:27
94
Гладиатор 2: во время съемок фильма пострадали несколько человек

Главное: На съемках фильма «Гладиатора-2» пострадали несколько человек. Они получили серьезные ожоги.

Детали: На съемках фильма «Гладиатора-2» пострадали несколько членов съемочной группы, пишет Variety.

По данным издания, шесть человек получили серьезные ожоги из-за аварии во время съёмок «Гладиатора-2».
 
В Paramount отказались раскрывать подробности несчастного случая, отметив что заботятся о здоровье всех сотрудников и актёров проекта «Гладиатора-2».

Тэги: фильм, кино

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