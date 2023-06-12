Гладиатор 2: во время съемок фильма пострадали несколько человек

Главное: На съемках фильма «Гладиатора-2» пострадали несколько человек. Они получили серьезные ожоги.
Детали: На съемках фильма «Гладиатора-2» пострадали несколько членов съемочной группы, пишет Variety.
Главное: На съемках фильма «Гладиатора-2» пострадали несколько человек. Они получили серьезные ожоги.
Детали: На съемках фильма «Гладиатора-2» пострадали несколько членов съемочной группы, пишет Variety.
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