Гладиатор 2: во время съемок фильма пострадали несколько человек

Главное: На съемках фильма «Гладиатора-2» пострадали несколько человек. Они получили серьезные ожоги.

Детали: На съемках фильма «Гладиатора-2» пострадали несколько членов съемочной группы, пишет Variety.

По данным издания, шесть человек получили серьезные ожоги из-за аварии во время съёмок «Гладиатора-2».

В Paramount отказались раскрывать подробности несчастного случая, отметив что заботятся о здоровье всех сотрудников и актёров проекта «Гладиатора-2».