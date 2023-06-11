Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 215 640 солдат

Главное: РФ потеряла в войне 215 640 солдат. Уничтожено 3 926 танков.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ рассказал о потерях россиян на воскресенье, 11 июня.

Сообщается, что погибли уже 215 640 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 3 926 танков, 7 631 боевая бронированная машина, 3 736 артиллерийских систем, 601 РСЗО, 362 средства ПВО, 314 самолетов, 299 вертолетов, 3 300 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 183 крылатые ракеты, 18 кораблей/катеров, 6 461 единица автомобильной техники и автоцистерн, а также 509 единиц специальной техники.

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