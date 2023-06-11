В ООН рассказали о настоящей катастрофе с питьевой водой в Украине

Главное: В Украине возникли проблемы с питьевой водой. У сотен тысяч людей нет нормального доступа к ней.

Детали: Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс поведал о катастрофе с питьевой водой в Украине. По его словам, примерно 700 тысяч человек в Украине (на подконтрольной и оккупированной территориях) не имеют должного доступа к ней из-за подрыва Каховской ГЭС.

Информируется, что в результате этого ЧП были затоплены важные сельскохозяйственные угодья, что неизбежно приведет к снижению экспорта зерна, повышению цен на продовольствие во всем мире и нехватке пищи для миллионов нуждающихся.

Кроме этого сообщается, что вода вымыла из почвы мины и теперь те представляют опасность для многих украинцев.

Заявляется, что это «каскад проблем, начиная с того, чтобы разрешить людям выжить сегодня, а затем дать им какие-то перспективы на завтра».

Он сказал, что ООН обратится со специальным призывом о предоставлении Украине дополнительных средств в связи с подрывом Каховской ГЭС.

Резюмируется, что надо подождать несколько недель, чтобы увидеть полные экономические последствия, последствия для здоровья и окружающей среды, прежде чем просить о помощи.

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