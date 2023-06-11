В Крыму возникли серьезные проблемы с водой

Главное: Проблемы с водой начались в Крыму. После подрыва Каховской ГЭС.

Детали: После подрыва Каховской ГЭС в аннексированном Россией Крыму возникли проблемы с водоснабжением. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что у россиян нет конкретного плана по обеспечению полуострова пресной водой, а местному кремлевскому ставленнику Сергею Аксенову его московские кураторы приказали молчать о критичности ситуации.

Сообщается: «Оккупационная администрация пытается избегать широкого освещения ситуации с разрушением дамбы Каховской ГЭС и его влияния на поставку воды на полуостров по северокрымскому каналу. Враг пытается не допустить паники среди местного населения, в частности, не освещая преступные действия российской армии».

Добавляется, что это указывает на то, что россияне сомневаются в возможности удержать Крым под своим контролем.

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