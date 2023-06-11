Экологи бьют тревогу из-за ситуации под Одессой

Главное: Под Одессой фиксируется опреснение воды. Экологи назвали причину.

Детали: Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа бьет тревогу. Так говорят, что возле Одессы зафиксировано опреснение воды.

По их словам, данное явление вызвано тем, что в море выливаются тоны пресной воды из Каховского водохранилища.

Информируется, что специалисты инспекции отобрали пробы морской воды в трех местах в Одессе: в Новой Дофиновке (причал 243), на пляже Ланжерон и 16 в. Большой фонтан. Их проверили на наличие пыли, золы, сажи, сульфатов, нитратов и других твердых компонентов, железа и уровня солености.

Во всех образцах после проведения лабораторных исследований обнаружено отклонение:

- Новая Дофиновка (243 причала): железо общее выше нормы в 9 раз; соленость - ниже нормы в 2,7 раза;

- Ланжерон: железо - превышение в 5,2 раза; соленость - ниже нормы в 2,9 раза;

- 16 в. Большого фонтана: железа больше нормы в 3,4 раза; соленость - ниже нормы в 2,9 раза.

Резюмируется, что постоянная соленость воды играет немаловажную роль в формировании биологической продуктивности морей и океанов, поскольку множество организмов очень восприимчивы к незначительным ее изменениям.

В тему: Появилось видео позеленевшего Днепра.