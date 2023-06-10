Залужний може бути електоральним конкурентом Зеленському, - нардеп

Дуже важливо, щоб в Україні вибори проходили вчасно, бо це ознака демократії, але країна не має досвіду проведення виборів під час режиму воєнного стану. Про це заявив в коментарі народний депутат від ВО «Батьківщина» Михайло Цимбалюк.

«Якщо говорити юридично, то сьогодні влада не готова до проведення таких виборів. По-перше, більше 7 млн громадян офіційно знаходяться за межами держави. Із них майже 5 млн з правом голосу. Майже 5 млн, за різними даними, внутрішньо-переміщених осіб, це теж виклик. І, наскільки мені відомо, реєстр виборців — це та система, яка потребує певного часу щодо його оновлення», — пояснив нардеп.

Більше того, зазначив він, якщо проводити вибори до ВР, то в експертному середовищі йдуть консультації щодо повернення до закритих списків.

«Бо саме закриті списки дадуть можливість, на думку тих, хто розглядає такий варіант, щоб і Крим, і Донецьк, і Луганськ, і інші території, які сьогодні окуповані, були представлені кандидатами», — пояснив нардеп.

Проте, якщо цей сценарій все ж таки втілиться в реальність, вважає парламентар, у президента Володимира Зеленського зʼявиться низка серйозних суперників.

Так, усі шанси на перемогу на президентських виборах мають як відомий політик, волонтер Сергій Притула, мер Дніпра Борис Філатов, львівський градоначальник Андрій Садовий, столичний голова Віталій Кличко, п’ятий президент Петро Порошенко та лідер ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко.

Зупиняючись безпосередньо на кандидатурах на пост президента серед силового блоку, Михайло Цимбалюк наголосив, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний на сьогоднішній день може бути конкурентом з електоральних уподобань. Однак, уточнив він, все залежить від багатьох чинників.

«Перший — це коли ми матимемо перемогу, за терміном. У людей може настати втома. Друге — що вважати перемогою. Тому що від цього також залежить і рейтинг, і ставлення до Залужного. Але насправді мені здається, що Залужний зосередиться саме на військових справах, бо якщо у нас буде влада військових, то це може сприйматися як повоєнна держава і коли до влади приходять саме військові», — сказав він.

Народний депутат у цьому контексті наголосив, що «можна бути успішним воєначальником, а ризикнути розчинитися в політиці, через це мені здається, що тут треба почекати перемоги».

«Все залежить від того, чи пан Залужний захоче і чи він реально виграє. Мені здається, що він увійде в історію, як воєначальник перемоги. І мене чомусь так внутрішньо відчувається, що він захоче залишити за собою саме цей титул, але життя покаже», — резюмував Михайло Цимбалюк.

Наостанок нардеп висловився і щодо можливої кандидатури голови ГУР Кирила Буданова.

«Зараз він уже дозрів, як мені здається, до політичної гри. Але доля його як військового також залежить від успішних операцій», — підсумував він.