Студенты КДАиС УПЦ помогли в Херсоне пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС

Главное: Студенты Киевской духовной семинарии с 6 по 10 июня приняли участие в гуманитарной миссии Украинской Православной Церкви в Студенты Киевской духовной семинарии с 6 по 10 июня приняли участие в гуманитарной миссии Украинской Православной Церкви в Херсон для оказания помощи пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на kdais.kiev.ua, гуманитарная поездка состоялась в сотрудничестве с Синодальным отделом Украинской Православной Церкви по взаимодействию с вооруженными силами и другими военными формированиями Украины, Синодальным отделом УПЦ по социально-гуманитарным вопросам и Фондом поддержки Защитников Украины в честь Петра Калнышевского.

Студенты диакон Иван Петричук, Борис Логвинюк и Михаил Працюк прибыли в Николаев, а оттуда переправились в Берислав, где выгрузили гуманитарную помощь. После этого молодые люди отправились в село Тягинка, расположенное в Бериславском районе.

«Село стало жертвой интенсивных обстрелов со стороны российских войск, что привело к серьезным разрушениям и человеческим страданиям. В связи с невозможностью находиться в указанном населенном пункте из-за угрозы жизни студенты вернулись в Николаев, где встретились с другой группой волонтеров, с которой они уже поддерживали контакт. Вместе они отправились непосредственно в Херсон , где распределили гуманитарную помощь. Миссия доставила необходимые материалы к месту дислокации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, снабдив их лодками, едой, водой, медикаментами, одеждой и даже клетками для животных», - говорится в сообщении.

Во время пребывания в Херсоне студенты семинарии встретились с митрополитом Херсонским и Таврическим Иоанном и викарием епархии епископом Скадовским Вениамином.

В Киевских духовных школах считают, что волонтерская работа и гуманитарные миссии являются необходимой составной частью формирования будущих священнослужителей. Такой опыт помогает студентам раскрывать свою гуманистическую сущность, обучает их взаимопониманию, сотрудничеству и самопожертвованию. Они получают возможность научиться работать в экстремальных условиях и вызвать позитивные изменения в мире.

«Миссия студентов Киевской духовной семинарии в Херсоне стала ярким примером того, как молодежь может активно помогать пострадавшим от катастроф и войны. Этот пример солидарности, человечности и преданности представляет большую надежду всему Украинскому сообществу. Эта гуманитарная миссия подчеркнула важность взаимодействия и объединения сил в сложное время, когда Украина испытывает испытания. Это также побуждает других молодых людей активной гражданской позиции и участия в подобных гуманитарных действиях», - отметили в КДАиС.