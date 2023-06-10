Адміністрація судноплавства закликає моряків користуватися державними сервісами дипломування

Державна служба морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства закликає українських моряків при проходженні процедури підтвердження стажу користуватися виключно державними сервісами і уникати послуг третіх осіб.

Про це заявив керівник Адміністрації судноплавства Євгеній Ігнатенко в інтерв’ю

«Через те, що сторонні особи мають несанкціонований доступ до Реєстру документів моряків та вимагають хабар за верифікацію документів, а також фальсифікують результати тестування для отримання кваліфікаційних документів моряків, Міжнародна морська організація може рекомендувати обмежити роботу українських моряків або навіть анулювати видані в Україні дипломи. Я неодноразово звертався до моряків та закликав користуватися виключно державними сервісами», — сказав він.

За його словами, Адміністрація судноплавства встановлює непоодинокі випадки підробки кваліфікаційних документів моряків так званими «агентами» через третіх осіб. Але розслідування цих випадків часто блокується зацікавленими недоброчесними особами.

«Ми подали більше 40 заяв про вчинення кримінальних правопорушень за ознаками частини 1 і 2 статті 358 Кримінального кодексу України, і лише чотири з них внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань. Більшість цих кримінальних проваджень зареєстровані в ЄРДР виключно після оскарження відмов або бездіяльності правоохоронних органів в судовому порядку. Зараз нам невідомо, в якому стані перебувають відповідні досудові розслідування. Також достеменно відомо, що відповідальних за „схеми в дипломуванні“ не притягнуто до відповідальності — так звані „держателі реєстрів“ продовжують продаж невалідних кваліфікаційних документів морякам, які через свою необізнаність витрачають чесно зароблені гроші на спонсорування такого „чорного бізнесу“. І це величезні суми», — пояснив Євгеній Ігнатенко.

Як повідомлялося, суддя Андрій Балаклицький своєю ухвалою призупинив ряд повноважень Адміністрації судноплавства, визначених постановою Кабміна № 1499 і фактично заблокував процедуру дипломування українських моряків. В Адміністрації судноплавства вважають, що за цим рішенням стоять корумповані особи, які до реформування галузі отримували неправомірну вигоду на сірих схемах дипломування моряків. Ухвала судді Балаклицького вже оскаржується у судовому порядку.

Нагадаємо: до реформування дипломуванням моряків займалася Державна кваліфікаційна комісія (ДКК), яка утворювалась Інспекцією з питань підготовки та дипломування моряків (ІППДМ) та фактично не підлягала контролю з боку держави. Від моряків неодноразово надходили повідомлення про необгрунтовані відмови з боку ДКК у підтвердженні стажу моряка та пропозиції «вирішити питання» через третіх осіб за певну мотивацію.

Постановою Камбіну № 1499 було створено нову Державну кваліфікаційну комісію моряків (ДККМ), яка має чітко регламентовані строки на прийняття та вичерпний перелік необхідних для цього документів. Реформа передбачала максимальну цифровізацію всіх процесів, аби нівелювати вплив людського фактору на прийняття рішення.

22 лютого 2023 року нова ДККМ при Адміністрації судноплавства видала перше підтвердження професійної компетенції моряка. За півроку реформування команда Адміністрації налагодила роботу Комісії в Києві та Одесі. Моряки отримали більше 2000 кваліфікаційних документів у прозорий спосіб.