Озвучена дата следующего «Рамштайна»

Главное: Следующий «Рамштайн» пройдет 15 июня. Встреча состоится в столице Бельгии Брюсселе.

Детали: Очередная встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый «Рамштайн») состоится на следующей неделе, 15 июня. Это будет уже 13-е заседание группы

Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер на брифинге, уточнив, что встреча состоится в столице Бельгии Брюсселе.

Он отметил, что министр обороны США Ллойд Остин снова отправится на следующей неделе в Брюссель, где он и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли проведут 15 июня совещание Контактной группы по вопросам обороны Украины, а затем встречу министров обороны стран НАТО 16 июня.

Райдер во время брифинга отказался комментировать возможное начало украинского контрнаступления, отметив лишь, что Минобороны США известно об активизации боевых действий в Украине.

«Когда дело доходит до характеристики этих конкретных операций или разговоров об этих операциях, лучше оставить это украинцам», — сказал он.

Также Райдер отметил, что США пока не наблюдают прибытия значительного подкрепления российских войск в преддверии украинского контрнаступления.

В тему: Подведены итоги очередного «Рамштайна».