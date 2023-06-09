Грета Тунберг резко прокомментировала подрыв Каховской ГЭС

Главное: Грета Тунберг сделала заявление по поводу подрыва Каховской ГЭС. Требует наказать Россию.

Детали: Шведская экоактивистка Грета Тунберг сделала заявление по поводу подрыва Каховской ГЭС. Она опубликовала запись в Twitter.

В частности, девушка заявила: «Этот экоцид как продолжение неспровоцированного полномасштабного вторжения России в Украину является еще одним зверством, отбирающим дар речи у мира. Наши взгляды снова направлены на Россию, которая должна понести ответственность за свои преступления».

Так она ответила на пост президента Украины Владимира Зеленского, который обратился к мировым политическим и общественным деятелям, среди которых была и Грета Тунберг, с призывом наказать Россию за экоцид.

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