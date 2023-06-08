Россия выгребла почти все свои войска из Беларуси

Главное: Ранее в Беларуси количество российских военных достигало 10-11 тысяч. Затем их количество уменьшилось до 2,5 тысячи, а сейчас — до одной тысячи.

Детали: Число военных РФ, находящихся на территории Беларуси, уменьшилось до одной тысячи. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко на брифинге 7 июня.

«Ситуация на этом направлении (на границе с Беларусью, — ред.) остается полностью контролируемой. Создание необходимой наступательной группировки, которая могла бы быть готова осуществить вторжение с территории Беларуси, в настоящее время мы не фиксируем. Российские военные, которые находятся на территории Беларуси, привлечены в основном к учениям или подготовке на полигонах. И по нашим данным, их количество там сейчас составляет не более одной тысячи военнослужащих», — рассказал он.

Ранее в Беларуси количество российских военных достигало 10-11 тысяч, затем их количество уменьшилось до 2,5 тысячи, а сейчас — до одной тысячи.

«Но, конечно, нельзя исключать, что в дальнейшем РФ может перебросить в Беларусь очередные свои подразделения и военных. Но, как правило, они также будут задействованы для подготовки, поскольку РФ использует Беларусь как площадку для подготовки своих подразделений», — заявил Демченко.

По его словам, Украина продолжает внимательно отслеживать ситуацию в Беларуси и укреплять свою границу на этом направлении.

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