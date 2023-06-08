Месси определился со своим будущим

Главное: Лионель Месси не вернется в «Барселону», а будет выступать в «Интер» Майами. Аргентинский нападающий станет одноклубником Сергея Кривцова и будет играть в американской МЛС.

Детали: Лионель Месси не вернется в Барселону. Нападающий принял решение принять предложение от клуба Интер Майами из американской МЛС. Об этом сообщил сам легендарный футболист.

Свое решение аргентинец объяснил тем, что не хотел снова повторять ситуацию двухлетней давности и ставить каталонскую команду в долги.

«Я следил за Барселоной весь год. Хотел, чтобы она выиграла чемпионат, даже много общался с Хави после матчей. Да, это правда, что я очень ждал возвращения в „Барселону“. Но я не хотел переживать ту же ситуацию и ждать, чтобы увидеть, что произойдет. Я не хотел оставлять свое будущее в руках других. Мне хотелось принять собственное решение, думая о себе, о семье. Я слышал, что Лига утвердила все, но многое еще не хватало», — рассказал Месси.

«Слышал, что клуб должен был продавать игроков или понижать им зарплаты. Правда в том, что я не хотел проходить через это — брать на себя ответственность или иметь какое-либо отношение ко всему этому. За время моей карьеры в „Барселоне“ меня уже обвиняли во многих вещах, которые не были правдой. Я уже немного устал от этого, не хотел переживать все заново. Когда я уходил из „Барсы“, тогда тоже говорили, что Ла Лига все приняла, но в итоге ничего не удалось. Боялся, что все повторится», — добавил игрок.

«Я бы с удовольствием вернулся, но хочу немного больше думать о семье. Вот почему „Барселона“ не свершилась. Самая важная причина — принять свое решение, не ждать, не рисковать, чтобы повторилась история 2-летней давности. Достигнув всего и выиграв чемпионат мира — я искал немного покоя. Сейчас клуб не в состоянии сказать мне, что возвращение на 100% возможно. Есть люди в клубе, которые не хотят, чтобы я возвращался. Или не хотели, чтобы я остался. Мол, это нехорошо для клуба», — цитирует Месси Sport.es.

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