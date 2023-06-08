Данилов — о контрнаступлении: ждать осталось недолго

Главное: У Украины есть свои планы по контрнаступлению, и они пока не раскрываются. Однако, по словам Данилова, ждать осталось недолго.

Детали: Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что россиянам никакими действиями не удастся отсрочить контрнаступление ВСУ. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

«Что касается наступления, то оно будет происходить по нашему плану. Тогда, когда это определят на Ставке верховного главнокомандующего. И эти их действия (речь о подрыве Каховской ГЭС россиянами) нашему наступлению не помешают», — отметил Данилов.

По его словам, у Украины есть свои планы по контрнаступлению, и пока они не раскрываются.

«Давайте наберемся терпения и подождем. Не так долго осталось еще ждать», — заявил секретарь СНБО.

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