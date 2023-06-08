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Новости > Комаровский: Главный риск затопления Херсонщины - вспышки кишечных инфекций

Комаровский: Главный риск затопления Херсонщины - вспышки кишечных инфекций

Агата Кловская
08.06.23 09:36
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Комаровский: Главный риск затопления Херсонщины - вспышки кишечных инфекций
Главное: Самый главный риск для людей после затопления Херсонской области — вспышки кишечных инфекций (брюшного тифа, смертельно опасных кишечных палочек и сальмонеллы). Об этом заявил доктор Комаровский и посоветовал пить только бутилированную воду.
 
Детали: Самый главный риск для людей после затопления Херсонской области несет в себе вода, предупреждает доктор Комаровский.
 
Водными потоками были размыты кладбища, фермы, удобрения, сотни тысяч выгребных ям и туалетов, навоз, канализационные системы, свалки мусора, кладбища домашних животных, сотни тысяч тонн погибшей рыбы — и это все ушло в Черное море.
 
В связи с этим есть высокий риск вспышки кишечных инфекций — брюшного тифа, смертельно опасных кишечных палочек и сальмонеллы.
 
В связи с этим Комаровский призывает стараться пить только бутилированную воду. Если нет такой возможности — то только кипяченную (3-5 минут).
 
Есть таблетки для дизенфекции питьевой воды. Он призывает волонтеров распространять их на Херсонщине.
 
Людей призывает дезинфицировать все, что может попасть в рот. Для этого можно использовать бытовой отбеливатель (белизна), в составе которого есть гипохлорит натрия.
 
Он предупреждает, что риск заражения есть и в Одессе (100 км от места впадения Днепра в море), а также Румынии (400 км) и Болгарии (500 км).

Тэги: Херсонская область, Евгений Комаровский, Каховская ГЭС

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