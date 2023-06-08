Комаровский: Главный риск затопления Херсонщины - вспышки кишечных инфекций

Главное: Самый главный риск для людей после затопления Херсонской области — вспышки кишечных инфекций (брюшного тифа, смертельно опасных кишечных палочек и сальмонеллы). Об этом заявил доктор Комаровский и посоветовал пить только бутилированную воду.

Детали: Самый главный риск для людей после : Самый главный риск для людей после затопления Херсонской области несет в себе вода, предупреждает доктор Комаровский.

Водными потоками были размыты кладбища, фермы, удобрения, сотни тысяч выгребных ям и туалетов, навоз, канализационные системы, свалки мусора, кладбища домашних животных, сотни тысяч тонн погибшей рыбы — и это все ушло в Черное море.

В связи с этим есть высокий риск вспышки кишечных инфекций — брюшного тифа, смертельно опасных кишечных палочек и сальмонеллы.

В связи с этим Комаровский призывает стараться пить только бутилированную воду. Если нет такой возможности — то только кипяченную (3-5 минут).

Есть таблетки для дизенфекции питьевой воды. Он призывает волонтеров распространять их на Херсонщине.

Людей призывает дезинфицировать все, что может попасть в рот. Для этого можно использовать бытовой отбеливатель (белизна), в составе которого есть гипохлорит натрия.

Он предупреждает, что риск заражения есть и в Одессе (100 км от места впадения Днепра в море), а также Румынии (400 км) и Болгарии (500 км).