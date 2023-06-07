В Минэнерго рассказали, сколько подстанций затоплено в Херсоне

Главное: В Херсоне затоплены 129 подстанций. Также подтоплена насосная станция Херсонской ТЭЦ. Но основные мощности теплоэлектроцентрали остаются вне зоны риска.

Детали: По состоянию на среду, 7 июня, из-за подрыва российскими агрессорами Каховской ГЭС и вызванного этим наводнением, без света остаются 20 тысяч потребителей Херсонской области, а в Херсоне подтоплены 129 трансформаторных подстанций. Об этом сообщило Минэнерго.

Также подтоплена насосная станция Херсонской ТЭЦ. Но основные мощности теплоэлектроцентрали остаются вне зоны риска.

Кроме того, в Николаевской области в результате паводка подтоплены две солнечные электростанции.

«Ситуацию на Запорожской АЭС постоянно мониторят эксперты Энергоатома. Прямой угрозы из-за подрыва Каховской ГЭС для оккупированной электростанции пока нет», — говорится в сообщении.

В то же время, продолжается террор россиян на прифронтовых и приграничных с РФ территориях. В Донецкой области из-за боевых действий обесточены семь населенных пунктов.

В результате предварительных обстрелов без света остается также часть потребителей в Запорожской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

«Несмотря на все вызовы, энергетическая система страны работает стабильно. Дефицита электроэнергии нет. Однако из-за подрыва Каховской ГЭС в будущем возможны трудности с запитыванием и отладкой стабильного электроснабжения для потребителей близлежащих территорий после их деоккупации», — констатировали в Минэнерго.

Коммерческий импорт электроэнергии за минувшие сутки составил 126 МВт-ч, экспорт в Польшу — 800 МВт-ч.

Также за сутки объем газа в хранилищах вырос на 19,7 млн. куб. м. Запасы превысили отметку в 9,7 млрд куб. м.

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