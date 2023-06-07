Блинкен планирует поездку в Китай для разговора с Си Цзиньпином

Главное: Блинкен планирует посетить Китай. Визит может состояться в ближайшие недели.

Детали: Госсекретарь США Энтони Блинкен планирует в ближайшие недели посетить Китай для переговоров с чиновниками страны, включая лидера КНР Си Цзиньпин. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам собеседников, точное время визита Блинкена пока неизвестно.

Блинкен планировал посетить Пекин еще в феврале, но отменил свою поездку после того, как в Вашингтоне заявили, что обнаружили китайский воздушный шар-шпион, пересекавший континентальную часть США.

Представитель Государственного департамента заявил, что на данный момент нет, что анонсировать в отношении этой поездки, и что визит Блинкена, ранее отмененный, состоится, когда разрешат условия.

В случае, если визит все же состоится, он станет частью усилий президента США Джо Байдена возобновить отношения между Вашингтоном и Пекином на фоне напряжения в военном и экономическом планах и обвинениях обеих сторон в том, что одна сторона ставит под угрозу глобальную стабильность.

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