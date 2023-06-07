Оккупанты отошли от Днепра на 5-15 км после подрыва дамбы

Главное: Войска РФ после подрыва дамбы отошли на 5-15 км от Днепра. При этом российские захватчики не прекратили обстрел Херсона, где продолжается эвакуация мирных жителей.

Детали: Российские войска отошли от Днепра на 5-15 км после подрыва Каховской ГЭС ночью. В то же время обстрелы Херсона они продолжили. Об этом в эфире телемарафона рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

«Они отошли на расстояние разное. В зависимости от разлива воды. От 5 до 15 километров оттянули свои позиции», — сказала она.

Гуменюк отметила, что российские захватчики не прекратили обстрелы правого берега непосредственно во время эвакуации и работы групп полицейских и спасателей с местным населением.

«Они били по тем районам Херсона, которые заливало. И снова обстреляли торговый центр, воспринимая его как хаб, где могут собираться для помощи», — сообщила пресс-секретарь ОК Юг.

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