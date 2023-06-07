Зеленский рассказал, при каком условии посетит саммит НАТО

Главное: Зеленский озвучил условие поездки на саммит НАТО. По его словам, саммит НАТО 11-12 июля в Вильнюсе — хорошая площадка для подписания документа о гарантиях безопасности для Украины.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет участвовать в июльском саммите НАТО, если там не будет гарантий безопасности или сигналов по членству в Альянсе. Об этом он сказал на встрече с журналистами во вторник, 6 июня.

По его словам, саммит НАТО 11-12 июля в Вильнюсе — хорошая площадка для подписания документа о гарантиях безопасности для Украины.

«Иначе, если у нас нет гарантий, если у нас нет сигналов о нашем будущем по поводу членства в Альянсе, то что нам там делать? Зачем нас зовут на этот саммит?», — отметил Зеленский.

Он сказал, что он не видит смысла в подобных встречах, если Украина не получит гарантии безопасности на бумаге.

«Когда мы приезжаем на саммит в Вильнюс, это четкий сигнал нашему обществу, что нас там видят. Я не хочу в этом политическом театре участвовать. Я хочу, чтобы наши люди знали, какой будет вызов», — подчеркнул президент.

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