Украина получит от Германии дополнительно два десятка БМП Marder

Главное: Германия передаст Украине очередную партию БМП Marder. Rheinmetall планирует передать Киеву 20 таких боевых машин пехоты до конца июля этого года.

Детали: Немецкая компания Rheinmetall готовит новую партию боевых машин пехоты Marder для Украины. Об этом сообщает местное медиа RND в среду, 7 июня.

«Компания объявила во вторник на своей производственной площадке в Унтерлюсе (Нижняя Саксония), что получила заказы от Федерального Министерства обороны на 20 боевых машин пехоты Marder», — говорится в сообщении.

Боевые машины отправят в Украину до конца июля. Такой срок может свидетельствовать, что планируется отправить БМП, не требующие длительного капитального ремонта.

В тему: В Белом доме обещают Киеву новый пакет военной помощи.