Наводнение на Херсонщине будет расширяться, — «Укргидроэнерго»

Главное: «Укргидроэнерго» прогнозирует расширение наводнения. Уровень срабатывания в Каховском водохранилище уже стал замедляться и растянется во времени.

Детали: После подрыва российскими захватчиками Каховской ГЭС уровень воды продолжает расти. Но в ближайшие дни будет расти и ширина подтоплений. Об этом сказал генеральный директор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота в эфире телемарафона в среду, 7 июня.

«Мы видим, что Каховское водохранилище упало в уровне на 2,5 метра. В Херсоне поднятие воды на 5 метров. Еще в эти сутки вода будет подниматься», — заявил он.

По его словам, уровень срабатывания в Каховском водохранилище замедляется. Если вчера наблюдали срабатывание от 30 до 40 см, то сегодня это 5-7 см.

«Это говорит о том, что срабатывание будет не за четыре дня, а все же растянется во времени. Оно уже не будет нести таких катастрофических последствий, но может расширяться. То есть будет увеличиваться не высота подтоплений, а ширина», — добавил Сирота.

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