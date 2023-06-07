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Новости > В Минэкономики подсчитали, во сколько обойдется строительство новой ГЭС

В Минэкономики подсчитали, во сколько обойдется строительство новой ГЭС

Агата Кловская
07.06.23 11:50
177
В Минэкономики подсчитали, во сколько обойдется строительство новой ГЭС

Главное: Минэкономики оценило строительство новой ГЭС. Речь идет не только об установке новых гидроагрегатов, но и о восстановлении целостности огромной дамбы.

Детали: Стоимость строительства новой ГЭС на Каховском водохранилище может стоить около $1 млрд. Об этом накануне сообщило Минэкономики.

«Цена строительства новой ГЭС может стоить около $1 млрд, поскольку речь идет не только об установке новых гидроагрегатов, но и о восстановлении целостности огромной плотины. Только на восстановление дамбы уйдет минимум пять лет, и кумулятивный эффект гуманитарных и экологических последствий подрыва будет только нарастать», — сказала первый вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко.

В ведомстве назвали уничтожение дамбы Каховской ГЭС российскими агрессорами одной из самых крупных техногенных катастроф в Европе за последние десятилетия. В результате очередного преступления РФ могут быть подтоплены до 80 населенных пунктов, уничтожена часть местной флоры и фауны, несколько миллионов человек могут остаться без питьевой воды, под угрозой продовольственная безопасность и другие катастрофические последствия.

«Сейчас Украине нужна скорейшая помощь в минимизации и ликвидации последствий подрыва в интересах всего человечества. Прежде всего речь идет о демонтировании и строительстве с нуля целого комплекса новой ГЭС. По предварительным подсчетам Минсреды и Госэкоинспекции, ущерб водным ресурсам нанесен на 2 млрд гривен. Сумма будет только увеличиваться», — подчеркнула Свириденко.

В тему: На месте Каховской ГЭС построят новую станцию.

Тэги: общество, строительство, новости Украины, Министерство экономики, Каховская ГЭС

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