В Украине будут наказывать хитросделанные обменники за отказ принимать «изношенные» купюры

Главное: Гетманцев обратился к обменникам по комиссии за обмен «изношенных» купюр. Он попросил граждан сообщать факты безосновательного отказа от обмена валют и/или вымогательства обменниками дополнительных комиссий.

Детали: Глава Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев обратился к валютным обменникам, в т.ч. банков по введению дополнительной комиссии за обмен «изношенных» купюр.

«Друзья, понимаю, возможно в поиске дополнительной маржинальности, вы немного забылись и забыли, что в стране война. Именно поэтому наверняка решили ввести дополнительную комиссию за обмен „изношенных“ купюр, среди которых изношенными считаются даже помятые или с крошечными крапинками в уголке. Эта точка может вам слишком дорого стоить. Если точнее — лицензии», — отметил он.

По словам Гетманцева, Нацбанк уже занимается этой проблемой.

Он попросил граждан сообщать факты безосновательного отказа от обмена валют и/или вымогательства обменниками дополнительных комиссий.

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