Зеленский объяснил, зачем россияне взорвали ГЭС

Главное: Владимир Зеленский заявил, что российские военные намеренно взорвали Каховскую гидроэлектростанцию. Утром в области проводится эвакуация мирных жителей.

Детали: Россия сознательно уничтожила Каховское водохранилище, критически важное, в частности, для обеспечения водой Крыма. А это свидетельствует о том, что оккупанты уже осознали, что и из Крыма им придется бежать. Об этом во вторник, 6 июня, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.

«Подрывая Каховскую ГЭС, россияне уже понимали, что им придется бежать из Крыма. Однако это не спасет их от платы за совершенное», — сказал он.

Президент подчеркнул, что созданная российскими террористами катастрофа на Каховской ГЭС не остановит Украину и украинцев.

«Мы все равно освободим всю нашу землю. И каждый российский теракт увеличивает только сумму репараций, которые Россия выплатит за совершенные преступления, а не шансы оккупантов остаться на нашей земле», — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что государство на всех уровнях делает все, чтобы спасти людей и обеспечить питьевой водой тех, кто получал его из Каховского водохранилища.

«Кривой Рог и вся Днепропетровщина, города и села Херсонщины, Николаевщины, Запорожье — как бы ни было тяжело, должны помочь людям», — добавил президент.

По его словам, генеральный прокурор уже обратился в Офис прокурора Международного уголовного суда, чтобы привлечь международное правосудие к расследованию подрыва дамбы.

«Весь мир будет знать об этом российском преступлении войны, преступлении экоцида. Такое сознательное уничтожение российскими оккупантами дамбы и других сооружений ГЭС является экологической бомбой массового поражения. Ради собственной безопасности миру стоит показать сейчас, что России не сойдет с рук такой террор. И я благодарен всем лидерам и государствам, всем народам и международным организациям, поддержавшим Украину и готовым помочь нашим людям, нашим деоккупационным шагам», — подчеркнул Зеленский.

В тему: Военные рассказали, зачем россияне подорвали Каховскую ГЭС.