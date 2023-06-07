Зеленский принес радостную весть о западных истребителях

Главное: Зеленский рассказал о передаче Украине F-16. Украинский лидер отмечает, что западные партнеры готовы предоставить мощное количество современных американских истребителей.

Детали: Западные партнеры Украины готовы оказать ВСУ мощную поддержку по количеству истребителей F-16. Однако в этих целях необходимо отстроить украинскую инфраструктуру. Об этом во вторник, 6 июня, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с журналистами.

«Что касается F-16 и инфраструктуры. Инфраструктуры нет, она будет строиться и готовиться. Нет смысла ее готовить, пока нет договоренности, что у нас будут соответствующие самолеты. На сегодняшний день последняя наша очень важная встреча в Молдове, где у меня была одна закрытая встреча с количеством стран, точно подтвердивших, что они точно дадут нам F-16», — рассказал глава государства.

По его словам, передача истребителей станет возможна после совместного согласования стран-партнеров и США.

«Я получил от некоторых европейских партнеров уже понимание количества. Она мощная. Я когда получил эту информацию, то у меня был день счастья. Было мощное предложение. Важно, чтобы эта коалиция была договоренностью на бумаге», — сказал он.

Зеленский заметил, что после этого начнется подготовка инфраструктуры Украины. Однако это не будет происходить быстро.

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