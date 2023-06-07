В ООН резко прокомментировали подрыв Каховской ГЭС

Главное: Разрушение Каховской ГЭС оценили в ООН. Сказали, что это источник воды для миллионов людей.

Детали: В ООН дали свою оценку разрушению Каховской ГЭС. Как передает CNN, сделал это заместитель генерального секретаря по гуманитарной помощи и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс.

По его словам, ее взрыв стал, вероятно, наиболее значительным нанесением ущерба гражданской инфраструктуре с начала войны с Россией.

Отмечается, что был уничтожен не только жизненно важный источник воды для миллионов жителей Херсонской, Днепровской и Запорожской областей, но и ключевой источник сельскохозяйственного орошения на юге Херсона и в Крыму.

Он сказал, что произошедшее повлияет на сельское хозяйство и производство продуктов питания.

Кроме этого есть опасения, что вода может перенести мины и другие взрывоопасные предметы в районы, ранее считавшиеся безопасными.

В тоже время не исключено, что случившееся повлияет на энергоснабжение в нашей стране.

В ООН говорят: «Масштабы крушения от подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС станут понятны в ближайшие дни. Уже затоплено как минимум сорок населенных пунктов, но количество пострадавших сел и городов будет расти».

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