На Херсонщине эвакуировали около тысячи человек из-за подрыва Каховской ГЭС

Главное: Из-за взрыва Каховской ГЭС в Херсонской области эвакуировали тысячу человек. На правом берегу Херсонской области критическое состояние не зафиксировано, левый берег пока пострадал гораздо больше.

Детали: По состоянию на 13:00 6 июня силами спасателей, Нацполиции и волонтеров в Херсонской области в связи с подрывом россиянами дамбы Каховской ГЭС эвакуировано около 1000 человек. Об этом сообщает ГСЧС.

Отмечается, что для помощи населению из Киева была направлена Мобильно-оперативная группа специалистов ГСЧС, техника повышенной проходимости, привлечены дополнительные силы и средства: лодки, болотоходы «Богун», плавающие транспортеры, мобильные очистные станции и транспортные средства для подвоза питьевой воды.

Как сообщила на брифинге руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк, которую цитирует Интерфакс-Украина, из-за подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС на правом берегу Херсонской области критического состояния не зафиксировано, левый берег пока пострадал гораздо больше.

«На правом берегу критических состояний фактически не зафиксировано в тех населенных пунктах, где идет подъем воды. В частности, и областной центр критически не пострадал, есть подтопление некоторых микрорайонов, жилых секторов и улиц. Но, тем не менее, эвакуация организована, поскольку уровень воды продолжает повышаться, и по предварительным оценкам специалистов, критического уровня вода достигнет примерно в 13:00. Ситуация отслеживается, все службы на местах работают», — заявила она.

По словам Гуменюк, на левом берегу россияне «заглушили» связь, чтобы у людей не было возможности получить компетентные рекомендации и иметь связь с подконтрольной Украине территорией.

По ее словам, из-за повышения уровня воды усилилась минная опасность на воде.

«Не думаю, что оккупанты будут спокойно наблюдать, как мирные жители будут эвакуироваться с левого берега на правый, поэтому не советую рисковать. Гораздо лучше выехать более вглубь левого берега и там организовать эвакуацию», — отметила Гуменюк.

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