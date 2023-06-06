На месте Каховской ГЭС построят новую станцию

Главное: В «Укргидроэнерго» заявили, что на месте Каховской ГЭС будет построена новая станция. После деоккупации нужно быстро перегородить дамбу и предоставить ресурс из верхних водохранилищ для обеспечения им трех-четырех областей, пояснили в компании.

Детали: Украина построит на месте уничтоженной россиянами Каховской ГЭС новую станцию. Об этом сказал генеральный директор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота в эфире телемарафона во вторник, 6 июня.

«Станция восстановлению не подлежит, она полностью разрушена. Происходит размыв гидросооружений, и мы понимаем, что нам придется очень быстро строить новую станцию. Мы построим на том же месте более красивую и мощную станцию», — заверил он.

Сирота рассказал, что уже сегодня специалисты компании с проектным институтом и строителями начали обсуждение того, как необходимо будет после деоккупации быстро перегородить дамбу и предоставить ресурс из верхних водохранилищ для обеспечения им трех-четырех областей, страдающих от нехватки воды.

«Укргидроэнерго» уже подало в министерство энергетики новый баланс для снижения использования воды на своих объектах.

«Мы будем экономить воду, чтобы, когда необходимо наполнить Каховское водохранилище, мы быстро его наполнили для обеспечения водой (пострадавших) областей», — сказал руководитель «Укргидроэнерго».

Также Сирота рассказал, что на состоявшихся сегодня заседании СНБО и штабе под руководством премьер-министра была поставлена задача пробурить дополнительные скважины в Херсонской и Николаевской областях для получения пресной воды. Также будет осуществлен переброс воды из днепровского каскада в Кривой Рог.

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