В ОП объяснили, что ждет Крым после уничтожения Каховской ГЭС

Главное: Подоляк рассказал, что ждет Крым после подрыва Каховской ГЭС. На временно оккупированном полуострове обязательно вырастут панические настроения, прогнозирует советник главы ОП.

Детали: После подрыва россиянами Каховской ГЭС во временно оккупированном Крыму активизируются панические настроения. Об этом в эфире FreeДОМ сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, президента РФ Владимира Путина не беспокоит водное обеспечение полуострова, его развитие, рекреационная функция и туристическая отрасль.

«Ему все равно, как будут чувствовать себя люди в Крыму, будут ли они получать питьевую воду, или эта ситуация значительно ухудшится. Прямо сейчас оккупанты истерически начинают доказывать, мол, Северокрымский канал не пострадал, ничего страшного не произошло. Потому что они понимают, что в Крыму после подрыва ГЭС обязательно быстро активизируются панические настроения и начнется любимая народная забава под названием „мы не хотим отсюда ехать, здесь так уютно“», — сказал Подоляк.

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