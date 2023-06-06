В ВСУ объяснили, зачем оккупанты подорвали Каховскую ГЭС

Главное: Гуменюк объяснила, для чего оккупанты взорвали ГЭС. Армия РФ решила увеличить площадь водной поверхности, чтобы остановить контрнаступление украинских сил.

Детали: Российские войска взорвали дамбу Каховской ГЭС, чтобы остановить контрнаступление Вооруженных сил Украины. Об этом в эфире Радио Свобода 6 июня сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

«Они пытаются увеличить площадь водной поверхности, чтобы украинские Силы обороны не прибегли к форсированию... Они решили, что сейчас таким образом смогут остановить контрнаступление украинских сил», — отметила спикер.

Гуменюк добавила, что теперь полоса огневых позиций РФ существенно сдвинется, потому что «вода сделает свое дело».

«То, что украинским силам не удавалось благодаря боевой работе — произошло в соответствии с просчетами РФ. Из-за „высокой воды“ оккупанты должны отодвинуться как можно дальше от левого берега. Это значит, что немного легче будет херсонцам на правом берегу Днепра относительно обстрелов», — подчеркнула. она.

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