В КГГА рассказали о ситуации с водой в Киеве после подрыва Каховской ГЭС

Главное: Все гидротехнические постройки в столице работают в штатном режиме, вода поступает в полном объеме.

Детали: Ситуация с подрывом дамбы Каховской ГЭС и снижением уровня воды в Каховском водохранилище не отразится на водоснабжении столицы. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация со ссылкой на Киевводоканал.

«В Киеве ситуация с водоснабжением остается стабильной, все гидротехнические сооружения работают в штатном режиме, никаких перебоев в работе оборудования нет. Столица продолжает снабжаться водой бесперебойно и в полном объеме», — отметили местные власти.

Главное: Каховская ГЭС взорвана россиянами. На Херсонщине — эвакуация из-за угрозы затопления