Кинбурнская коса временно может превратиться в остров

Главное: По предварительной информации от представителей службы чрезвычайных ситуаций, подтопления Кинбурнской косы не будет. Но теоретически может подтопить дорогу.

Детали: Подтопления Кинбурнской косы, по данным ГСЧС, не будет, но может подтопить дорогу и временно полуостров станет островом. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram 6 июня.

«Подтопления Кинбурнской косы, по данным ГСЧС, не будет, но может (теоретически) подтопить дорогу и временно стать островом. Без паники», — написал он.

Ким отметил, что Николаевская ОГА работает в тесном сотрудничестве с херсонскими властями.

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