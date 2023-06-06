Кинбурнская коса временно может превратиться в остров

Главное: По предварительной информации от представителей службы чрезвычайных ситуаций, подтопления Кинбурнской косы не будет. Но теоретически может подтопить дорогу.
Детали: Подтопления Кинбурнской косы, по данным ГСЧС, не будет, но может подтопить дорогу и временно полуостров станет островом. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram 6 июня.
«Подтопления Кинбурнской косы, по данным ГСЧС, не будет, но может (теоретически) подтопить дорогу и временно стать островом. Без паники», — написал он.
Ким отметил, что Николаевская ОГА работает в тесном сотрудничестве с херсонскими властями.
В тему: Каховская ГЭС взорвана россиянами. На Херсонщине — эвакуация из-за угрозы затопления.