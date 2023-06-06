В одном из крупных городов Украины уже начали экономить воду из-за подрыва Каховской ГЭС

Главное: В Кривом Роге начались экономить воду после подрыва Каховской ГЭС. Вводятся ограничение.
Детали: В Кривом Роге вводят ограничение на потребление и подачу воды после подрыва Каховской ГЭС. Об этом сообщил глава местной военной администрации Александр Вилкул.
По его словам, ситуация в городе сложная, но контролируемая.
Отмечается, что на 30% города (Центрально-Городской, частично – Металлургический, Долгинцевский и Саксаганский районы) вода подается от Карачунов, поэтому там рисков нет.
Впрочем, как сообщается, на остальные 70% города вода подается от Каховского водохранилища через водохранилище «Южное».
Чиновник также поведал, что в городе ввели план, включающий технические и организационные мероприятия, в том числе технические, которые включают прокладку труб, создание новых водозаборов и новых насосных станций.
Информируется, что основной задачей сейчас является снижение потребления на 30% в районах, которые запитаны от Каховки.
Из-за этого, по его словам, надо провести такие мероприятия:
- максимально уменьшить потребление воды промышленностью. Это возлагается под личную ответственность каждого управляющего компании. Если мероприятие не будет выполняться – будут отключаться принудительно;
- для населения давление воды будет снижаться с 22-00 до 5-00. Вода будет доставать только до первых этажей домов, также будет обеспечиваться проливы и циркулирование;
- полностью запрещен полив из шлангов;
- в селах по дуге от Ингульца через низ в Софиевку подача воды будет только с 8-00 до 12-00.
Резюмируется, что если этих мер будет недостаточно, будут вводиться дополнительные ограничения.
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