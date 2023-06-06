Председатель Европейского совета признался, что пережил шок из-за подрыва Каховской ГЭС

Главное: Появилась реакция ЕС на подрыв Каховской ГЭС. Шарль Мишель пережил шок.

Детали: Председатель Европейского совета Шарль Мишель резко отреагировал на подрыв Каховской ГЭС. Он сделал запись у себя в Twitter.

Чиновник отметил: «Шокирован беспрецедентной атакой на дамбу Новой Каховки».

Представитель ЕС добавил: «Уничтожение гражданской инфраструктуры однозначно квалифицируется как военное преступление, и мы привлечем к ответственности Россию и ее марионеток».

В тему: Шмыгаль озвучил масштабы затопления после подрыва Каховской ГЭС.