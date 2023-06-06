Киевлянам рассказали, существует ли угроза после подрыва Каховской ГЭС

Главное: Подрыв Каховской ГЭС не ударит по Киеву. Вода в городе будет.

Детали: В КГГА заверили, что подрыв Каховской ГЭС не угрожает украинской столице. Подрыв дамбы и спуск воды не скажется на водоснабжении города.

Информируется, что в Киеве ситуация с водоснабжением остается стабильной.

Подчеркивается, что все гидротехнические сооружения работают в штатном режиме, никаких перебоев в работе оборудования нет.

Отмечается, что город продолжает снабжаться водой бесперебойно и в полном объеме.

В то же время специалисты «Киевводоканала» работают 24/7 для того, чтобы обеспечить надежное централизованное водоснабжение потребителей.

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