Стало известно, можно ли восстановить Каховскую ГЭС

Главное: Каховская ГЭС была полностью разрушена. Ее уже невозможно восстановить.

Детали: В «Укргидроэнерго» заявили, что Каховская ГЭС полностью разрушена. Информируется, что она уже не подлежит восстановлению.

Уточняется, что эпицентром подрыва стал машинный зал, из-за чего изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена.

Теперь ожидается срабатывание водохранилища в течение следующих четырех дней.

Сейчас уровень воды в Каховском водохранилище стремительно снижается.

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Также сообщалось, что из-за взрыва Каховской ГЭС в некоторых регионах Украины начинаются проблемы с водой.