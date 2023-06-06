Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 211 150 солдат

Главное: РФ потеряла в войне 211 150 солдат. Уничтожено 3 860 танков.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на вторник, 6 июня.

Сообщается, что погибли уже 211 150 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 3 860 танков, 7 543 боевые бронированные машины, 3 603 артиллерийские системы, 590 реактивных систем залпового огня, 351 средство ПВО, 313 самолетов, 299 вертолетов, 3 212 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 171 крылатая ракета, 18 кораблей/катеров, 6 332 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 489 единиц специальной техники.

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